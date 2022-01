Loo oma igapäevaelu selliseks, et sellel oleks maitset

Üks liigutav lugu pikaajalise suhte hoidmisest ja loomisest. Kümmekond aastat tagasi, kui olin sõbral külas, käisime enne õhtut poest läbi. Panin tähele, et ta ostis leiva ja saia pagariletist, mitte ei valinud riiulilt juba valmis lõigatud ja pakendatud tooteid. Mainisin seda ja sain vastuseks, et need on värskemad ja neil on parem maitse. Nii polegi midagi imestada, et täna teevad nad ise leiba. Aastatega on nende leiva maitse täiustunud ja muutunud mehisemaks. Täna segab tainast mees, naine vaatab ja on kogu olemusega kohal. Ta ei aita ega kommenteeri enne, kui on tema käest küsitud. Alguses puudutasid küsimused koguseid, et kas sellest kogusest soolast piisab või mis ma siia veel panema pidin. Täna toob mees tükikese tainast maitsta, et kuidas tundub, kas see on selline, nagu sina oled mõelnud. Selles mõtlemises on koostöö ja kokkulepped.