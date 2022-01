Ajurveeda hommikused terviserituaalid

Ehkki lugedes võib tunduda seda pranajaamat keeruline teha, on asi tegelikult lihtne ja omamoodi mediteeriva rütmiga. Ära ehmata, kui sul üks ninasõõre teisest rohkem kinni on. See on normaalne, sest me hingamegi umbes 1,5 tundi rohkem läbi ühe ninasõõrme ja siis lülitume ümber teisele sõõrmele.