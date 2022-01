Emotsionaalse kirjaoskuse arendamine aitab tunda ennast ja luua paremaid suhteid

Daniel Coleman, raamatu "Emotsionaalne intelligentsus" autor, märgib, et lahutuste arv on Ameerikas viimsel ajal suurenenud 67 protsendi võrra just äsjaabiellunute seas. Ta tunnistab, et selle hullumeelselt suure arvu taga on see, et praeguseks on kadunud sotsiaalne surve endiselt abielus olla, kui tekivad probleemid, ja pole enam ka majanduslikku survet seda teha. Ta väidab, et seetõttu on paari emotsionaalsel dünaamikal täita väga oluline roll, et suhe oleks tugev ja kestev. Suhte õnnestumiseks on emotsionaalne häälestumine ja empaatia vajalikumad kui kunagi varem. Üksteise emotsioone arvestava suhte loomine eeldab, et mõlemad partnerid on vähemalt mingil tagasihoidlikul moel emotsionaalses mõttes kirjaoskajad. Emotsionaalne kirjaoskus tähendab, et inimene suudab adekvaatselt aru saada enda tunnetest ja nendega toime tulla ning end rahustada või mingil määral oma impulsiivsust suunata ning et ta mõistab ja reageerib sobivalt ka teise tunnetele. Ei ole vaja olla selles perfektne, aga stabiilsed suhted eeldavad, et saame kõige sellega piisaval tasemel hakkama, emotsionaalne kirjaoskus on iga armastussuhte vundamendiks.