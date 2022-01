Kopsuvähk hüüab tulles! Need on märgid, mis viitavad võimalikule haigestumisele

Lisaks köhale ja vilistavale hingamisele võivad kopsuvähi korral muutuda sõrmed: ülemised näpulülid paksenevad, meenutades trummipulkasid. Tekib ka küünte deformatsioon – need painduvad ja muutuvad kumeraks. Briti eksperdid järeldasid, et sarnaseid muutusi täheldatakse 35 protsendil mitteväikerakk-kopsuvähi põdejatest ja neljal protsendil väikerakk-kopsuvähiga patsientidest.

Kuna vähkkasvajatesse haigestumine on jätkuvas ja järjest suuremas tõusutrendis, tasub meenutada, et tervendava toidu abil saab palju viletsaid eelsoodumusi tasalülitada. Kopsude toetamiseks on äärmiselt olulised tumerohelised lehtviljad ning beetakaroteeni ja A-vitamiini sisaldavad supertoidud.