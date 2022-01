NÄDALA TAROSKOOP 10.01-16.01 | Nüüd pead leidma tasakaalu elu erinevate valdkondade vahel

Nädala võtab kokku müntide neli. Tunned end praegu pisut pinges olevana, sest soovid kõike, mis sinu elus toimub, kontrollida. Sa tead, et kõike kontrollida ei ole võimalik ning see tekitab sinus veelgi rohkem ärevust. Proovi universumit usaldada ja lase end vabaks. Usu inimestesse, kes on sinu ümber ja muidugi eelkõige ka iseendasse. Kui vaatad maailma avatud silmadega ja oled valmis üllatusteks, siis on sinu elu palju rõõmsam ja värvilisem.

Tervise osas on oluline pöörata tähelepanu oma toitumisele. Proovi teha tervislikumaid valikuid, vähenda pisut koguseid ja väldi liigse suhkru tarbimist. Mida tasakaalustatum sinu menüü on, seda paremini end tunned. Üle tasub vaadata ka oma une kvaliteet. Mõtle järgi, kas lähed õhtul õigel ajal magama, väldid ergutavaid jooke ja piirad enne uinumist ekraaniaega.

Tööalaselt peaks asjad tasapidi positiivses suunas liikuma ning suhted töökaaslaste ja ülemusega paranevad või püsivad head. Tähelepanu tasuks pöörata sellele, et sa vaataks üle, kas sinu töö- ja eraelu on omavahel tasakaalus. Ära võta tööd koju kaasa, vaid luba endal vabal ajal täielikult lõõgastuda ja puhata. Rahaasjade osas võib olla keerulisem seis, arvestades seda, et väljaminekud kipuvad olema üsna suured.

Suhete ja armastuse osas on sel nädalal ees ootamas olulised sündmused, mis on mõjutatud sinu ja/või sinu partneri eelnevatest mõtetest ja tegudest. Kui olete olnud mõlemad pühendunud, siiraste kavatsuste ja eesmärkidega, siis on oodata, et suhe muutub veelgi tugevamaks ja lähedasemaks. Kui aga suhtes on esinenud petmist, siis on sel nädalal tõenäosus, et ebaausus tuleb ilmsiks. Kui oled vallaline, siis on suur tõenäosus kohtuda kellegagi, kellega sind ühendab vastastikune tõmme.

Nädala kaartideks õiglus ja karikate kaks. Sinu enda käes on kõik võimalused, kuidas oma elu muuta harmoonilisemaks, tasakaalukamaks ja paremini toimivaks. Varu kannatust, et kuulata oma südame häält, anna asjadele aega settida ja tee siis otsus, mis põhineb kindlal tunnetusel ja teadmisel. Praegu saad elus nii mõnegi valdkonna muuta stabiilsemaks ning tuua selgust oma hinge.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)

Nädala kaart on karikate kuninganna. Sinu elus on esikohal emotsioonid - suudad iseenda vajadusi ja tundeid selgelt väljendada, mõistad teisi ja oled äärmiselt empaatiavõimeline. Sinus on hoolivust, kaastunnet ja hellust ning sa ei ole kitsi ka seda oma lähedastele jagama. Ava julgelt oma süda, sest headus sünnitab headust.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku ülempreester. Tunnetad tugevalt, kuidas sinu sisemine spirituaalsus nõuab välja laskmist. Leia võimalus, kuidas tegeleda asjadega, mis rõõmustavad sinu südant ja hinge. Võid tunda soovi alustada õpinguid või liituda mõne kursusega, mis arendavad sind ning pakuvad suurt huvi. Kuula praegu hoolega oma sisehäält ja järgi oma intuitsiooni, siis teed õigeid valikuid.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab mõõkade üheksa. Sa oled veidi ärevil või pinges ja see ei mõju sulle sugugi hästi. Kipud üle mõtlema ja asju liiga tumedates toonides nägema. On väga oluline, et sa õpiksid lõõgastuma ja end vajadusel välja lülitama. Keskendu oma hingamisele ja leia viis, kuidas tuua taas oma ellu rahu. Ainult tasakaalus olles näed sa asju nii, nagu need tegelikult on.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaart on müntide üheksa. Oled nüüd piisavalt kindlustatud ja rahulik. Sinu turvalisusesoov aga hoiab sind eemale sellest, et oleksid mänguline ja vaataksid, mis toimub väljaspool mugavustsooni. Sa ei pea loobuma kõigest sellest, mida hindad, kuid fakt on see, et edasi arenemiseks tuleb astuda samm tundmatusse.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Nädala võtab kokku sauade kuus. Nüüd saad tunda edu ja võidurõõmu. Sinu eesmärgid täituvad ning sa tunned, et panustatud aeg ja energia ei ole maha visatud, vaid on end kuhjaga ära tasunud. Ära nüüd peatu, vaid jätka ikka samas vaimus. Sellega kindlustad, et sinu eesmärgid jäävad pikaks ajaks püsima.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)