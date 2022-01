Vii oma elus läbi inventuur

Terapeut Kadi Kütt soovitab: "Aeg-ajalt tasub igaühel teha oma elus inventuuri ja mõtiskleda järgnevate küsimuste üle: kuidas me and tunnen? mis mu õnnetunnet kasvatab ja mis mulle haiget teeb? mis mulle mu tervise juures muret valmistab? mida saan ise ette võtta, et olla tervem ja tunda end nii, nagu ma südames soovin tunda?"