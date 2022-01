Valik on sinu, millist energiat sa maailma oma elu kaudu taasluua tahad, millise loomisest loobuda, millist uut ja sobivamat asemele luua. Teadvusta, et kõik toimuv on teadvuste ühislooming ja kõigil meist on pidevalt osa selle reaalsuse loomises.

Enamus inimesi ei anna sellest endale aru, et nad on loojad isegi seda ise teadvustamata. Andes ära oma väe ja loobudes valikust ja vastutusest, loobutakse oma loojaolemusest ja muututakse ohvriks. Ohvri elus oleneks kõik justkui millestki või kellestki välisest, kellestki teisest. Ohver on elumere lainete pillutada, arvates, et temast ei olene elus miski. Ometi võib kõik olla just vastupidi, kui võtta otsustamine ja vastutus, koos neist tuleneva väega, enda kätesse tagasi.

Äärmustesse kaldumisest võib olla kasu erinevuste nähtavaks tegemisel, et taibata, mida ja kus on vaja muuta, et teadvust avardada ja valida ning otsustada, kes sa oled. On alanud suur valimise ja otsustamise aeg, mil väljakutseks on küpseda ja saada rohkem iseendaks, autentsemaks, väekamaks, ärksamaks, elusamaks.

On aeg lasta lahti kõigest, mis pole su jaoks õige, eelkõige ahistavatest, hinnangulistest ja kontrollivatest mõtte- ja tundemustritest. Võta aega olla omaette, lõdvestu ja lase ebasobival minna. Leia rahu ja kindlus enda seest. Väline muutub, see pole turvaline. Kindlus ja turvatunne asuvad sinu sees, ära looda välisele, teistele.

Vanast loobumine võib tuua esile ka hirmu ja ärevuse, soovi põgeneda ja eitada, tunde, et aeg saab otsa, ent siingi peitub võimalus avastada uusi olemise viise ja parandada suhete kvaliteeti oma elus.