Kui beebi ei tule

Kõikidel nendel nõuannetel, mida lisaks meditsiinile proovida, ei ole ju otseselt midagi viga. Mõned isegi ehk täitsa asjalikud. Võimalik, et oled füüsiliselt oma elu tippvormis. Paradoksaalsel moel võib aga jääda tähelepanuta see, mis on meile kõige lähemal - nii-öelda nina all või õigemini selle taga - sisemaailm. Sisemaailmas on kõik meie mõtted, tunded ja uskumused iseenda ja maailma kohta. Kas on võimalik, et meie mõtetes ja tunnetes toimuv mõjutab rasedaks jäämise võimalusi? Igal juhul on leitud, et viljatusega võib kaasas käia stress ja keerulised emotsionaalsed üleelamised. Ja teisalt on leitud, et positiivsete emotsioonide kogemine on seotud parema tervisega, samas kui pikaajaline stress häirib immuunsüsteemi, seedimist, südameveresoonkonda, und ja hormonaalset süsteemi [1] . Kui kõike on proovitud, siis tasub pöörata pilk enda sisse. Enda sees toimuva märkamine on esimene samm, kui miski vajab muutust. Võid endalt küsida järgmiseid küsimusi:

Erinevalt poolt tuleb soovitusi järjest juurde - „"öö rohkem seemneid ja idusid", "proovi joogat", "nõelravi aitab kindlasti", "mina jäin rasedaks kohe, kui hakkasin [sisesta oma lemmik toidulisand] võtma". Ja loomulikult kõigi heasoovijate trumpäss - "ära mõtle sellele nii palju!" Vaatad vaheldumisi oma raviskeemidest küllastunud kalendrit ja heasoovijast sõpra ning tahaks ühte neist lihtsalt rusikaga lüüa. Ahastus ja meeleheide süveneb iga järgmise kuu ja siis juba aasta(te)ga. Sisemuses hakkab maad võtma tühjus, mille kõrval Surmaorg lausa kihab elust. Kõike on tehtud, kõike on proovitud. Mis mul viga on?

Enamasti oskavad arstid peensusteni lahti selgitada, mida emakas ja munasarjad teevad või tegemata jätvad ja kuidas see kõik täpselt toimub, aga isegi arstid ei tea paljudel juhtudel, miks keha nii teeb. Ja umbes 20% juhtudel ei oska arstid ka meditsiinilist põhjust leida. Tänapäeva meditsiin on arenenud imelisel moel, et aidata soovijatel beebid saada, kuid isegi kunstlik viljastamine pole kuulikindel lahendus.

Milline on minu suhe negatiivsete emotsioonidega?

Võibolla kipud võrdlema oma kogemust ja oma valu kellegi teisega. "Mul ei tohiks nii valus olla, sest mul on alles teine aasta - mõtle K peale, tal on juba seitse aastat!" või "Ma ei peaks raseduse kaotust nii raskelt üle elama, vähemalt ma nüüd tean, et ma võin rasedaks jääda, aga M-l pole sedagi!" või "Ma ei suuda L-i tema beebikõhu puhul õnnitleda, ma olen kohutav inimene!" Sinu valu on just nii suur nagu tunned. Sellega võitlemine viib ainult negatiivsete tunnete rattasse, sest nüüd on sul tunded oma tunnete kohta - tere tulemast põrgusse! Eluterve suhe iseendaga võimaldab kõiki oma tundeid märgata ja tunnistada - on nagu on. Negatiivsed emotsioonid, mida lubame endale märgata ja turvaliselt väljendada ilma hinnangu, alla surumise või klammerdumiseta mööduvad peagi meid kahjustamata. Lihtsam öelda, kui teha - muidugi, iga asi nõuab harjutamist.

Millised on minu uskumused seoses lapse saamisega?

Uskumused on nagu filtrid, mis annavad tähenduse meie kogemustele. Paljud neist on teadlikud, aga paljud ka mitte - eriti need, mille oleme omaks võtnud lapsepõlves. Uskumused mõjutavad meie mõtteid ja tundeid, mõtted ja tunded omakorda valikuid ja käitumist. Omal moel on uskumused justkui isetäituvad ennustused. Mida iganes me usume, kaldume sellele kinnitust leidma. Meie täiskasvanud teadlik osa teab selgelt ja kindlalt, et lapsesaamise soov on suur ja siiras, aga kui sügaval peidus on uskumus, et "ma ei ole seda väärt" või "lapse saamine ajab lahku" või "ema olla on raske" või "mehi ei saa usaldada", siis loobime ise endale kaikaid kodarasse.

Kes ma olen, kui ma ei ole ema?