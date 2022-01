Mari Arocha Albial: Kui minu ja mu mehe pilgud esimest korda kohtusid, oli mu südames kõige kindlam tunne, mida iial tundnud olen - see on minu mees, mu elu armastus, mu laste isa

Hingeline armastus on lõputu. See tähendab, et hing tuleb järgmisesse kehastusse juba ülitugeva tunde ja teadmisega, et minu jaoks on kuskil keegi väga eriline. See, kelle jaoks ma olen loodud, keda ma olen armastanud, kellega ma olen koos loonud ning seesama igavene armastuse energia toob meid õigel ajal kokku ja ma tunnen ta kohe ära tema silmade järgi. Ma võin olla aastaid üksi, ilma kurbuse või hirmuta jääda üksi. Minus on kahtlematu teadmine, et me kohtume niikuinii, ning teadmine, et midagi väga erilist on ootamas ees. Naiselikkus ju ongi suuresti ootamine ja äratundmine. Minu käest on möödunud aastatel tihti küsitud ning mu vastus on alati olnud üks: vahet pole, kus ja millal me kohtume, ma tean, et tunnen ta kohe ära tema silmade järgi. Ja täpselt nii läks, kirjutab Mari Arocha Albial oma raamatus "Naiselikkuse saladused".