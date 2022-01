Lahkujate viimased soovid: ela siin ja praegu, sest homme võib olla juba hilja

Foto: depositphotos.com

Raamatu "Kui aega on jäänud vähe ..." autor Inna Narro on kliiniline psühholoog, kelle igapäevane töö on seotud surma ja leinaga. Hiiul töötatud aastad on aidanud tal mõista armastuses avalduvat imet. Elu ja surma piirimaile sattunud inimeste lood on olnud tema jaoks just sellised vaimsed õppetunnid, milles avalduv tarkus on piisavalt väärtuslik selleks, et seda lugejatega jagada.