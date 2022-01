Muutus ajutöös võimaldab märgata depressiooni enne selle avaldumist

"Ajus hakkavad need protsessid pihta veidi enne, kui me neid ise tajume. Just nagu vereanalüüsiga on võimalik märgata põletikule viitavate valgeliblede tõusu, saame EEG-mõõtmistega näha depressioonile viitavat muutust aju elektrilises aktiivsuses," selgitas Toomas Põld, doktoritöö autor ja arstikeskuse Qvalitas peaarst. Võimalusele on viidanud juba varasemad välis- ja kodumaised uuringud.