Eesti loomakaitseorganisatsioonid ja keskkonnaühendused ei poolda metskitsedele peetava vibujahi legaliseerimist

Vibujaht metskitsedele on julm meelelahutus, millega tekitatakse loomadele mittevajalikku valu ja kannatusi. Vibu ei ole kuidagi efektiivsem viis jahti pidada võrreldes tulirelvadega. Vibujaht on väga väikese huvigrupi hobi, mitte jahimeeste enamuse praktika ja nõnda igal pool maailmas. Loomakaitsjad leiavad, et vibulaskjad võivad harjutada loomi piinamata märklaudade peal. Nimelt eeldab vibujaht looma ääretult täpset sihtimist ning tõenäosus looma vaid vigastada on oluliselt suurem. Tegemist ON väga brutaalse jahipidamisviisiga! Elus looma peal ei sobi Robin Hoodi mängida.