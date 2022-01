Olla inimene tähendab teada, et me oleme ebatäiuslikud ja samas ometi terviklikud

Olla inimene tähendab teha vigu ja vahel tähendab see, et teeme teistele haiget, kas meie kõige lähedasematele ja armastatud inimestele või kellelegi, kellega me pole kunagi kohtunud. Olla inimene tähendab öelda "Palun vabandust. Ma loodan, et sa andestad mulle", kui me tantsime läheduse ja valu, kahetsuse ja andestuse, katkemise ja parandamise tantsu.

Olla inimene tähendab kurvastada, isegi kui me ei tea, miks me kurvastame, tunda hirmu, isegi kui me ei tea, miks me kardame, ja olla rõõmus, isegi kui me ei tea oma rõõmu allikat.

Olla inimene tähendab võitlust. Lõpuks me saame aru, et kui istume "peaks"-vihmavarju all - "See ei peaks nii raske olema. Ma peaksin olema õnnelik" -, sajab valu vihma kõvemini. Aga kui lepime sellega, et ärevus, depressioon, üksindus, suutmatus, kurbus, rõõm ja elevus on kõik osa plaanist, siis astume vihma kätte ja võib-olla isegi tantsime natuke.

Olla inimene tähendab unustada side tänulikkusega, unustada enda eest hoolitseda, unustada palved. Võib-olla me veedame rohkem aega unustades kui meeles pidades, mis teeb need kiired hüpped mullitavasse meenutuste basseini isegi veel meeldivamaks, jumalikuks.

Olla inimene tähendab armastada kohmetult ja ilma oskusteta, sest kuidas me saamegi harjutada seda, mida me kunagi pole õppinud ega näinud? Me istume koos oma partneriga valu ja vaikse segaduse konteineris ning meil pole aimugi, kuidas sealt välja saada. Me tunneme end ühenduses, elusana, ning siis jälle ühenduseta, üksinda. Me kahtleme ja hingame välja, leiame rahu ja unustame jälle. Seda tähendabki armastada teineteist südamega, mis on haiget saanud, ja hingega, mis pole veel õppinud, kuidas armastada täielikult.

Olla inimene tähendab meeles pidada, et inimeseks olemine on eksperiment ilma eesmärgi või sihita, küll aga on selles kesksel kohal teadlikuks saamine armastusest.

Olla inimene tähendab kogeda kerguse ja voogamise aegu, mis vahelduvad heitluse aegadega. Kui me samastume heitlusega liiga lähedalt, siis kukume masendusse. Kui me klammerdume liiga sügavalt kerguse külge, siis libiseme ülemeelikusse. Just nagu parv liigub vaiksel veel ja ka läbi tormi, hõljume ja heitleme ka meie elujõel.

Olla inimene tähendab igatseda, et meid nähtaks vastse ema täiusliku häälestatusega, ja teada ikkagi, et sellist asja nagu täiuslik häälestatus pole olemas. Selguse ja tarkuse hetkedel me mäletame, et ainus täiuslik nägemine tuleb meie suhtest allikaga, jumalikuga, selle ühe hingusega. Nende armastavate nähtamatute käte vahel oleme nähtavad, tuntud ja armastatud.

Olla inimene tähendab seda, et meie psüühe labürindis on peidetud koopad, varjumaastikud, mida sa ei saa näha ega neist teada, kuni need lahti murtakse. Sellest lõhest voogab sisse valgus ja valgustab varju, nii et see, mis elab allpool, lendab üles teadvusesse.

Olla inimene tähendab mõista, et su partneril ja su sõpradel on samuti neid varjualasid, pimedaid kohti, mida sa ei saa näha ega tunda kas alguses või isegi aastaid. Seejärel ühel päeval ta avaneb ja fuuriad lendavad pinnale, paluvad, et neid tuntaks, paluvad, et neid armastataks ja tervendataks.

Olla inimene tähendab, et sul on pimedaid nurki. Pole oluline, kui palju me tuhnime sisemistes valdades, alati on kohti, mida me ise ei näe. Sellepärast on kõige ausam ja julgem küsimus, mille võime oma usaldusväärsele kallile inimesele esitada: "Mida ma ei näe?". Ja kui need pimedad nurgad on valgustatud, siis laulame tänulikkuse laulu, kuna veel üks illusiooniloor on kerkinud ja me näeme paremini.