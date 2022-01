Kas sa lased hirmul oma elu juhtida?

Need moondunud hirmud - millesse iga päev hinge sisse puhume - on alusetud ega lase meil end teostada. Need on põhjuseks, miks me võidud on tühised või tähtsusetud. Kuna need hirmud ilmnevad sageli peidetud kujul, ei pruugi me taibata, mis toimub. Järgnevalt kirjeldan mõnesid seisundeid, kuidas peidetud hirm võib esile tükkida.

Millestki ei näi piisavat

Hirm võib mõjutada mistahes laadi edukogemuste tundetooni ja kvaliteeti, ja selliseid ma nimetangi tühisteks võitudeks, kui millestki ei näi kunagi piisavat, miski ei tekita oodatud rõõmu. Seda põhjusel, et sa ei ela seda tõeliselt läbi, kuna otsid juba järgmist mäetippu, mida vallutada. Võid end tunda ärritunult, soovid midagi enamat, tahad teada, mis järgmiseks tuleb. Kui tegutseme seda laadi aluspinnalt, siis ei lähtu me oma autentsetest unistustest ja ihadest, vaid hirmust läbikukkumise ees, sellest hirmust, et me pole piisavalt head või ei tee piisavalt palju, või hirmust kaotada isegi seda edu, mis on juba käes. Me sisekogemus on siis ilmetu, selles pole tänulikkust ega rahulolu. Jahime pigem staatust kui toidame oma hinge.

Sa ei üritagi enam

Kas tood vabandusi, miks sa ei peaks kogu südamega oma ettevõtmiste juures olema? Kas nende vabanduste taga luurab hirm? Võid avastada end mõtlemas, et parem oleks "kuulsusrikkalt surra" kui läbi kukkuda. Selline mõtteviis paneb sind leppima asjade sellise kulgemisega, mida sa tegelikult samuti ei soovi. Näiteks kui võitled oma koha eest võistkonnas, siis vigastada saamine tundub parem kui koosseisust välja jäämine. Mõni lahkuks pigem töölt, kui saaks tagasisidet oma kehvemaks muutuva soorituse kohta; või lõpetab suhte mõnel otsitud põhjusel, selmet seista silmitsi võimalusega, et teda ennast maha jäetakse. Kui need näited kõlavad sullegi omaselt, siis on võimalik, et hirm ebaõnnestumise ees on ka sind sundinud oma püüdlustest loobuma.

Suhted saavad kannatada