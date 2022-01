14 filosoofilist kosmilise teadvuse tarkusetera

1. Hingel on teadvus, mitte teadvusel hing.

2. Hingeteadvust kirjutatakse emotsioonide tindiga. Hingeteadvuse põhivajaduseks on armastus.

3. Hingeteadvusel on eludeülene mälu, mis avaldub neile, kes otsivad tõde iseendast, oma teekonnast, oma seotusest kõikide teistega ja kelle ülim soov on näha suurt kosmilist pilti.

4. Kõik, mida oma elus teed, tee armastuse pärast ja kõik, mis jätad tegemata, jäta tegemata armastuse pärast. Nii ei eksi sa kunagi oma südamega rajalt.

5. Sõnal on jõud. Sa saad sellest aru, kui lõpetad oma sisemise lakkamatu dialoogi. Sellest hetkest alates on igas su välja öldud sõnas loomise LOOVJÕUD, mis võimaldab luua struktuure kõikides olemiste vormides.

6. Mis on reaalsus? Reaalsus on see, milles oled ärkvel. Ärkveloleku hetk on ainus hetk, mis sul on, kõik muu on unenägu.

7. Elu eesmärk on pidev lakkamatu edasiliikumine....armastuses. Ära peatu hetkekski.

8. Kõik hetked on kordumatud, kõik hingeteadvused on kordumatud. Kõikides teadvustes on sees ILU. Ilu on vaataja silmades ja nägija südames, ning teadja hinges.

9. Teie kollektiivne alateadvus annab nägemisele taju, aga kui suudad ennast lahti ühendada sellest, avaldub kosmilise puu hingeteadvuste sära sulle täies mahus.

10. Miks sa arvad, et maailmaga ja universumiga on midagi valesti? Kas sa näed suurt pilti? Kui ei näe, siis ei saa saa ka nii mõelda, et midagi on valesti (see on ülim isekus ja piiratus teha järeldusi tükist, mida ei hooma). Kõigel on oma aeg ja koht ning oma eesmärk. Kõik, mis juhtub sinu teadvuses, hinges ja elus, juhtub eesmärgipäraselt, mille vajadust mõistad hiljem, kui näed juba suuremat pilti oma eludeülesest teekonnast.

11. Kui üks ja null kohtuvad, tead sa, millega kõik algab ja millega kõik lõpeb!