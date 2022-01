NÄDALA TAROSKOOP 2.01-9.01 | Ole enda ja teiste vastu leebe, mõistev ja armastav

Nädalat iseloomustab karikate kaks. Sinu elus on jätkuvalt esiplaanil teemad, mis on seotud südameasjadega. On aeg pöörata rohkem tähelepanu sellele, kas sinu enda hing ja süda on rahul. Enese armastamine ja endast hoolimine on aluseks ka headele suhetele. Luba endal tunda kõiki neid emotsioone, mille järgi igatsed.