Alkohooliku üks tõsistest päästikutest on üksindus

Meil võivad olla inimesed ümber, aga tunneme ennast ikka üksildasena. Meil võib olla suur pere, hea positsioon ühiskonnas, võime elada keset suurt linna. Väliselt on kõik korras, aga seesmiselt on suur tühjus ja üksildustunne. Seda, mis tegelikult elus toimub, ei julgeta kellegagi jagada, hirm on selle ees, et meid tõugatakse eemale, kedagi meie probleemid ei huvita. Ja mida edasi, seda rohkem inimene teistest eemaldubki.

Kas sõltlase jaoks, kes ühest sõltuvusest püüab vabaneda, ei või saada uueks probleemiks see, et ta hakkab üksildust likvideerima, kahmates omale ümber inimesi, kes ise on samasugused sõltlased ja nii sattub ta neist inimestest omakorda sõltuvusse. Üks sõltuvus asendub teisega?

Kui oleme ümbritsetud inimestest, kes toetavad meie kainust ja vähendavad üksildustunnet, toetab see tervenemist. Üksilduses ja eraldatuses on taastumine raske. On vahe, kas olla ümbritsetud tervenevatest sõltlastest või seada esmatähtsaks luua uus lähisuhe.

Aga kui kainenev inimene armub? Armastus on ju kõikvõimas, öeldakse, armastus seljatab ka iga sõltuvuse.

Armastus on tõesti väga võimas tunne, armudes tekib soov olla parem inimene ja hirm suhet kaotada võib juhtida teele, kus ei taheta tunnistada, et ka klaasi šampuse mittejoomise põhjus on tegelikult haigus, millest paranemine eeldab täielikku karskust. Kui tähtsuse järjekord läheb segamini, võib ka klaas veini õhtusöögil uue kallimaga saada saatuslikuks. Oluline on ikka ja ikka meeles pidada, et esmatähtis on sinu tervenemine. Inimesed, kes meie ellu tulevad, peavad aktsepteerima seda, et me ei saa juua nendega klaasi veini ja meie kohus on neile põhjusest rääkida. Kui nad sellega leppida ei suuda, on parem, kui neid meie elus ei ole.