ALKEEMIA TAROSKOOP JAANUARIKS | Mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise osas?

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)

Armastus. Sel kuul kipuvad tunded kohati lausa üle keema. Sa tunned soovi liikuda edasi, kuid kuni sul pole veel selget sihti, ära kiirusta. Isegi siis, kui tunned välist survet või kohustust. Praegu peaksid vaatama pigem endasse ja olema äärmiselt siiras nii enda kui oma partneri vastu. Kui vajad aega või omaette olemist, siis tunnista seda. Mida enam oled ausas kontaktis oma südamega, seda õigemas suunas edenevad sinu armuasjad.

Küllus. Sinu elus on avanemas uued võimalused, mis aga tähendab seda, et pead olema valmis nii millestki lahtilaskmiseks kui ka millegi enda jaoks uue ja võõraga tutvuse tegemiseks. Mida enam on sinu meel ja vaim valmis paindlikeks lahendusteks ja vajadusel kohanemiseks uute oludega, seda kergemini suudad küllusekraanid enda jaoks lahti keerata.

Tervis. Sinu sisemine motivatsioon on tugev ning see ongi kõige alus. Kui meel ja vaim on inspireeritud, siis leiad alati motivatsiooni, et ka oma füüsilise keha eest hästi hoolitseda. Praegu sobivad sulle suurepäraselt kõik sellised tegevused, mis panevad vere käima ja põsed õhetama. Leia endale aktiivset tegevust värskes õhus ning anna seeläbi aastale tervislik spurt.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)

Armastus. Nüüd on kätte jõudnud see aeg, kus saad maitsta vilju, mida oled varasemalt külvanud. Kas see saab olema positiivse maiguga või vastupidi, see on olnud sinu otsuste ja valikute teha. Isegi kui sa puutud hetkel kokku keeruliste oludega, siis võta seda pigem kui lahendust ja võimalust edasiliikumiseks, mitte ära jää liigselt kinni negatiivsesse.

Küllus. Ehk tunned, et küllusekanalid võiksid sinu jaoks pisut enam avali olla, kuid muretsemise asemel peaksid praegu hoopis avatud pilgul ringi vaatama. Lähiminevikus toimunust oled saanud teha suurepärased järeldused tuleviku tarvis ning selle pinnalt on hea edasi liikuda. Praegu tasuks üle vaadata ka see, kas sind hinnatakse ikka piisavalt ning kas saadav tasu on võrdeline sinu panusega.