Täna toimuv Kuu loomine Kaljukitse sodiaagimärgis annab tõuke, et alustada uuelt ja puhtalt lehelt

Foto: depositphotos.com

Käes on 2022 aasta esimene noore Kuu loomine. Just nüüd on hea aeg teha plaane, lasta minna olnul ning ammutada endasse maagilist väge, et sind ootaks ees periood, mis tooks kaasa õnnestumisi, rõõmsaid sündmusi ja soovide täitumist.