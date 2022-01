Jaanuarikuu energiad 2022: meid ootavad ees uued kogemused, väljakutsed ja avastamata rajad

Ambitsioonikas Kaljukits suunab mõtisklema selle üle, milliseid eesmärke uueks aastaks seada ja mida nüüd saavutada tahame. Ühtlasi toob Kaljukits ka esile, et meil on enda sees juba olemas kõik selleks, et jõuda sinna, kuhu tahame. On aeg jätta kõrvale vabandused ning seada paika oma eesmärkide saavutamiseks vajalik struktuur ja piirid. Kaljukits on Maa märk ja toetab meid nüüd oma unistuste elluviimiseks stabiilse ja kindla aluse loomisel. See on hea aeg astuda praktilisi samme oma eesmärkide saavutamise suunas.

Kuuloomise energia julgustab vabastama endale seatud piiranguid, aidates teadvustada ja lahti raputada kõik piiravad uskumused või mõtted, mis blokeerivad ja takistavad soovitud elu elamast. Üldiselt on see vägev Kuuloomine ambitsioonikate eesmärkide ja taotluste seadmiseks ja sammude tegemiseks, et lükata oma elu veerema endisest vabamasse suunda.

Kasvava Kuu energiates muutub palju me eludes selgeini nähtavaks ja tuntavaks. See puudutab eriti suhtetasandit ja tervist. Nüüd võivad nähtavale ilmuvad nii sügavad taipamised kui ka lahendused ammustele probleemidele neis valdkondades. Edu toob keskendumine sellele, et end vabastada hinnangulistest ja kontrollivatest mõttemustritest.

Täiskuu on 18. jaanuaril kell 1:49 Päikesega Kaljukitse ja Kuuga Vähi märgis. See Täiskuu toob kaasa märkimisväärse vabanemise läbi emotsioonide. Nüüd tasub võtta enesele aega ja lubada endal oma tundeid tunda. Vabanemine võib toimuda läbi nutmise, naermise või higistamise, seega on sel ajal hea mõte tantsida, laulda ja käia saunas ning nautida ohtralt kõikvõimalikke veeprotseduure. Vabanemise tagajärjel jõuame tundmuseni, et midagi suurt me eludes on lõpule jõudnud. See toob kaasa suure kergenduse ja rahulolutunde ning selguse ja rahu.

20. jaanuari hommikul kell 4:39 siirdub Päike Kaljukitsest Veevalaja märki. Energeetiline nihe Maa energiatest Õhu energiatesse lisab veelgi kergenduse ja vabanemise tunnet. Tähelepanu siirdub rohkem ideede valdkonda ja uute lahenduste suunas.