Elurännaku katsumustega silmitsi

Tahe, julgus ja südikus

Kui oled üks neist, kes on ärevuse või depressiooniga hädas, siis on sulle võib-olla öeldud, et su ajukeemia on tasakaalust väljas või on su halb enesetunne põhjustatud kehvadest geenidest ja sa ei saa siin ise midagi ette võtta. Ma ei taha arstidega vaielda, aga ma küsin sinult: kas sa tahad, et ärevus või depressioon juhib ka edaspidi su elu?

Kuulen siin mõndagi inimest ütlemas: "See on haigus. Ma ei usu, et saan siin ise midagi teha." Võib-olla on arst sulle seda korranud, võib-olla on ravimireklaamid nii mõjunud, ehk oled lihtsalt aastaid või aastakümneid harjunud sel moel mõtlema. Muidugi on võimalik ka see variant, et oled pingutanud ja püüdnud probleemi lahendada, aga pole soovitud tervenemiseni jõudnud.

Igal inimese sees on üks ääretult võimas tööriist - tahe. Tahet kasutades saame oma seniseid mõtteid ja käitumisharjumusi muuta, teadlaste sõnutsi saame muuta isegi oma aju ja geene! Jah, vanast endast lahtilaskmine ja uue loomine pole alati lihtne, eriti, kui oled kaua aega uskunud, et sina ei saa hakkama, et sul ei ole õigus või et sa pole midagi head väärt. Aga nüüd küsi endalt, millist elu sa tahad elada, kuidas soovid end tunda. Kui sa ei taha enam olla ärevuse, depressiooni, kehva meeleolu, madala enesehinnangu või haiget tegevate suhete ohver, otsi abi ja asu oma elu muutma! Sul tuleb enesepettus lõpetada, endale ausalt otsa vaadata ja tõde tunnistada. Tean omast käest, et see võib olla väga valus, aga ma ei näe siin teist võimalust. Enesesse vaatamine ja uue Mina ülesehitamine nõuab julgust ja südikust. Otsusta aina uuesti ja uuesti oma elu paremaks muuta!

Asu teele!