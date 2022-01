Konflikt nartsissistiga? Nartsissisti 14 omadust, mida pead teadma!

Nartsissist karistab Sind nii emotsionaalselt kui ka füüsiliste tegudega. Ta paneb Sind tundma, et Sa pole väärt emotsionaalset lähedust ja et Sinu tunded pole olulised. Nartsissist manipuleerib ja karistab Sind emotsionaalse distantsiga, kuna siis oled Sa tema kontrolli all.

Nartsissist näitab Sulle selgelt koha kätte, et Sa ei muutuks enesekindlaks ja läheksid oma vajaduste väljendamisega tagasi "nurka" (seal juures suhtluses nartsissistiga ei pruugi Sa aru saada, et Sa oled nurka surutud).

3. Normaalses suhtluses on pooled võrdsed, nartsissistiga suheldes see nii ei ole!

Kui nartsissist vabandab, siis see on "võlts vabandus". Vabandamine on manipuleerimise viis ja nartsissist kasutab seda hetkel, kui muud üle ei jää. Vabandamise eesmärk on hoida Sind enda kontrolli all ja enda teenistuses. Kõik toimub nartsissisti heaks. Sina pole siin suhtluses tegelikult oluline.

Proovides nartsissistiga argumenteerida, selgitada enda seisukohta ning jõuda üksteise mõistmiseni, tunned, kuidas see on aja ning närvide raiskamine.

Kokkulepet tehes on ta Sinust juba mitu sammu ees - mõelnud välja kõikvõimalikud valed ja manipulatsioonid. Nartsissist kahtlustab kõike ja kõiki, sest tema enda südametunnistus on must. Nartsissist arvab kõigist kõige hullemat - ta ise on teinud inimestele haiget ja arvab, et teised teevad talle sama.

Nartsissist ütleb inimestele seda, mida nad kuulda tahavad ja samal ajal käitub ise vastupidiselt. Nartsissistiga on võimatu võrdset kokkulepet teha. Nartsissist peab alati võitma ja saama rohkem kasu - ta tunneb, et on kõigist üle ja peab saama rohkem kui teised.

Nartsissist teeb tagasi olukordade pärast, millest Sul pole aimugi, et need tema solvumist põhjustasid.

Kuigi see pole tõsi, on nartsissist veendunud, et Sina oled tema kannatustes süüdi ja ta paneb Sind selle eest kannatama.

Nartsissist arvab, et Sina oled tema ebakindluses, kõhklustes ja südamevalus süüdi. Nartsissist oskab nii hästi manipuleerida, et Sa lõpuks usudki seda.

Sind paneb imestama, kuidas saab keegi kellegi kannatusest rahulolu tunda? See ongi nartsissism. Sinu ülesanne on sellega mitte kaasa minna ega lasta sellest ennast mõjutada (sellel teemal kirjutan eraldi artikli juba üsna pea - oluline on fookus panna enda elule).

Vastutust võttes, tuleks tal võtta vastu ka valu, mida ta on ise kogenud ja teistele põhjustanud. Nartsissisti kaitse on rünnak. Tema elu moto on: "kõik on minu valus süüdi ja te kõik peate minu jaoks selle heastama". Ta on arusaamisel, et kogu maailm on talle võlgu ning tema, "vaeseke", on kannataja.

Ta ei suuda tulla toime valuga. See on ka põhjus, miks ta vastutust ei võta.

See on lõpmatu emotsionaalne karussell, Sa tunned pidevalt kuidas Sind lükatakse-tõmmatakse.

Väljendab, et ta ei soovi enam Sinuga koos olla või kui see on mõnel teisel tasandil suhtlus (näiteks töö suhe ), siis väljendab rahulolematust ja negatiivsust Sinu suhtes.

Kui nartsissist eksib, siis paneb ta Sind tundma, et see on Sinu süü ja Sinul tuleb talle see heaks teha. Kui eksid Sina, siis mõistmist ja andestust pole Sul mõtet loota! Seda ta just ootaski. Selline olukord annab talle võimaluse Sind emotsionaalselt piinata ja süüdi tundma panna. Kui Sa lased sellises olukorras ennast "konksu" otsa tõmmata, siis sealt on raske välja pääseda. Emotsionaalne terror ainult süveneb ning hakkab edaspidi toimuma veelgi karmimalt, kuna nartsissist on täitmatute hingeliste vajadustega.

Nartsissist muudab kokkulepete reegleid vastavalt enda soovile, teistele osapooletele teada andmata. Hiljem räägib musta valgeks ja manipuleerib ennast süüst puhtaks. Siis tunnebki nartsissist, et ta on topelt võitnud - saanud kokkuleppest kasu ja Sind ära manipuleerinud.

Vaieldes suunab nartsissist teema kõrvale, eirates täielikult Sinu tundeid. Ta toob vestluse käigus esile oma liitlasi (tõelisi või välja mõeldud), püüdes maha teha Sinu arvamust ja tundeid. Ta väänab tõde ja fakte, millel pole loogikat ega alust. Peamine trump on tal rõhuda Sinu haavatavatele tunnetele, et vaidlus võita. Sest ärgem unustagem! Kõige olulisem on saavutada võit. Tema väited on vaidluses isegi hullumeelsed või äärmuslikud.

Sinu ülesanne jääda ratsionaalseks ja endale kindlaks.

11. Nartsissist teab, et ta on võitnud, kui haistab Sinus endas kahtlemist!

Oi, see on nartsissisti maiuspala! Siin on ta justkui kala vees. Sellel hetkel kui Sa korrakski kahtled endas, oled justkui haile söödaks. Sellel hetkel paneb ta mängu kõik, et Sind pihuks ja põrmuks teha.

Tihti on see nii varjatud, et Sa isegi ei oska seda aimata, mis juhtuma hakkab. Nüüd algab nartsissisti jaoks põnev manipuleerimise mäng, sest ta teab, et on Su juba võitnud. Ta paneb Su enda heaks tööle!

12. Vestlustes pole kunagi siiraid tundeid ja ega mõistmist!

Nartsissisti jaoks on inimesed objektid. Kaastundlikust ja empaatiat on nad õppinud mehaaniliselt väljendama, et Sind "konksu" otsa saada.

Inimesed on selleks, et teda teenida, mitte jagada siiraid tundeid.

Kui nartsissist mõistab, et Sa soovid temaga suhtluse lõpetada, siis võtab ta välja viimased relvad - empaatia ja kaastundlikkuse. Kahjuks on see kõik aga näitemäng, seniks, kuni ta on võitnud manipuleerimise mängu ja Su tagasi nõiaringi saanud. Siis jätkub kõik vanaviisi.

13. Nartsissisti suhted on täis valet ja petmisi!

Mitte miski ei täida nartsissisti tühja musta auku tema südames. See on täitmatu! Nartsissist täidab seda uute valede ja uute partneritega. See on võlts ego kütus, mis jookseb tühjaks sama kiiresti kui see täitus. Siis tuleb leida uued valed ja uued suhted. Nartsissist on iseenda nõiaringis ja veab sinna ka teised, kelle ta "konksu" otsa saab.