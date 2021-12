Uued energiad: aastavahetuse ööl soovi kõige suuremaid ja julgemaid soove, sest need täituvad!

Uuel aastal võivad meid tabada taas erinevad kriisid ja saavad loodud uued struktuurid, mis vormivad elu ja elamist. Pidevalt pöörlevast rattast kukuvad välja inimesed, kes on vanade mustritega. Asemele tulevad uued, uute arvamustega ja uue lähenemisega asjadele.

Järgmine aasta me võime veel üsna sageli kuulda arvamusi, et see või teine asi või mõttelaad ei vasta traditsioonidele, nii teha ei tohi, see pole võimalik ja on ohtlik. Kuid siiski, kõige selle kõrval sünnib uus maailm.

Me märkame, et elame uues reaalsuses. Selleks me ei pea ootama mingit portaali, mis avab ukse uude dimensiooni, me juba olemegi seal. Ära oota midagi väljastpoolt, kõik on juba Sinu sees toimunud. Nüüd lihtsalt pööra tähelepanu endale ja enda sisse. Mine ja hakka oma elu looma!

Vana maailm laguneb ja me saame jälgida tormi, mida tekitab vana maailma lagunemine. Me saame jälgida uue tsivilisatsiooni sündi, sest oleme ise selle protsessi keskel.

Mõtle kui palju huvitavat ootab meid ees! Kui oled oodanud muudatusi ja aktsepteerid toimuvat, siis Sa oled see, kes loob vundamenti uuele maailmale. Seda ei tee riik ega võimud, seda teed Sina!

Võib olla juba praegu tunnetad oma uut vaimset seisundit. Võimalik, et oleme ka suure võitluse pealtnägijad. See ei tähenda sõda, mida paljud kardavad. Hakkab toimuma võitlus inimeste vahel, veendumuste ja maailmanägemuse pärast. Kui Sa tahad selles osaleda, see on Sinu valik. On võimalik kohe sattuda võitlusareenile ja kuulata kannatuste karjed. See on võimalik, Sina valid.

Me hakkame tundma kõhklusi, sest veel ei oska ega suuda ennast usaldada. Me võime karta realiseerida enda soove ja hakkame küsima endalt: "Kas ma pole hull, et selle või teise asjaga alustan?". Järgmisel aastal on kõik võimalik, mine ja proovi, piirangud puuduvad. Ole ise endas kindel ja näed, kuidas teised usuvad Sinu jõudu ja siis sünnib ime.