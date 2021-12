AASTAVAHETUSE KOMBED: järgi neid traditsioone ja uuel aastal saadab sind õnn, edu ja küllus!

1. Kata rikkalik toidulaud. Selleks, et ka uuel aastal oleks tööd ja leiba ning saaks söögilaua katta heade roogadega, hoolitse selle eest, et sinu pühadelaud oleks kaetud maitsvate ja tervislike pidusöökidega. Usuti, et süüa tuleks 7, 9 või 12 korda. Ühe söögikorrana piisab sellest, kui võtad mõne ampsu toitu.

2. Pidu olgu kärarikas. Piisab, kui on hea muusika, nalja naeru ja laste kilkeid. See peletab vanade uskumuste kohaselt halvad vaimud eemale.

3. Vii surnuaiale küünal. Vii oma lahkunud lähedaste haudadele vana aasta viimasel päeval küünal, et näidata, et sa ei ole ka oma esivanemaid unustanud.

4. Süüta kodus küünlad. Küünalde põletamine tähistas valguse võitu pimeduse üle ning pidi ka negatiivse energia eemal hoidma.

5. Ennusta. See on väga lihtne, samas tore ennustusviis. Kui sul on küsimus, millele soovid vastust, siis kirjuta võimalikud vastusevariandid paberitükkidele, keera rulli ning aseta need endale padja alla. Kui oled öö ära maganud, siis pista käsi padja alla ning tõmba välja üks rullidest. Nii saadki vastuse enda küsimustele. See on hea viis ka armastuse ja kallima ennustamiseks.

6. Vala õnnetina. See on traditsiooniline aastavahetuse ennustamisviis. Tinatükk tuleb ära kuumutada, kui see on sulanud, tuleb tina kiire liigutusega külma vette valada. Varem valati tina erilise nõuga, tänapäeval saab nii tina kui valamisvahendeid poest osta. Õnne valatakse igale pereliikmele. Veest välja võetud tinakujunditelt vaadatakse selle tulevikku, kelle nimel tina valati. Sümbolid on lihtsad – mida rohkem säbrukesi, seda kirjum elu.

7. Suhtle esimesena meesterahvaga. Usuti, et kui uue aasta saabudes on esimene õnnesoovija naine, siis ei too alanud aasta kaasa midagi head. Seepärast tasuks olla meestel aktiivne ning julgesti kõigile aasta vahetumise puhul õnne soovida.