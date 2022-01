Elutervetes suhetes on oma vajaduste väljendamine teretulnud ja austatud

Foto: depositphotos.com

Olen suhteterapeudina inimestega tööd teinud üle kolmeteistkümne aasta. Peamine põhjus, miks paarid teraapiasse tulevad, on soov omavahelist suhtlemist parandada. Ma ütleks isegi, et enamus suhteprobleeme taandub suhtlemisele. Kui sa guugeldad "books for couples" (paaridele mõeldud raamatud), siis enamus neid raamatuid on just omavahelise suhtlemise teemal. Mind on kõikide nende aastate jooksul üllatanud, kui sageli inimesed on koos, ilma et nad oleks teinud mingeidki siduvaid kokkuleppeid, kaasa arvatud selle kohta, mis on või ei ole suhtes aktsepteeritav. Ma ei mõtle seda, mis on varasemates suhetes okei olnud, vaid olemasolevas.