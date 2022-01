Alateadvuslik meel suudab kontrollida sind palju enam kui teadvuslik meel

Siinkohal räägin ma sulle ühe loo, mis võib sulle vägagi tuttav ette tulla. Sa naudid täiel rinnal mesinädalate efekti ja oled tulvil armastust oma hooliva partneri vastu, kes toob valgust igasse sinu päeva. Siis ühel päeval küsid sa talt ühe lihtsa armastava küsimuse. Tema ei mõtle hetkel sellele, kui heas seisus teie suhe on. Tema teadvuslik meel on hõivatud auto remontimise või üüri maksmisega, seega ta vastab sulle mõtlematult inetul toonil, mis annab märku tema soovist, et ta rahule jäetaks. Šokeerituna küsid sa endalt: "Kes see veel on?" Sa kogesid just mesinädalate lõpu algust. Ta vastas sulle alateadvuslikult ning ta ei märganud, kui inetuna see kõlas. Ta tõlgendab sinu öeldut isikliku rünnakuna, mistõttu ta jääb endale kindlaks ning on valmis end surmani kaitsma. Ta mõtleb: "Ta süüdistas mind selles, et ma polnud mina ise. Ma olen täpselt samasugune, nagu ma alati olen olnud. Ma ei saa aru, millest ta räägib. Mis tal viga on?" Samal ajal mõtled sina: "Kus on see armastav mees, kellega ma abiellusin?" Sinu teadvuslik meel eemaldub praegusest hetkest, et hinnata seda ebameeldivat olukorda, millesse sa sattunud oled. Enda teadmata pöördud ka sina tagasi enda varem peidus olnud alateadvuslike käitumismustrite juurde, mille su pere ja kultuur sulle ette on kirjutanud. Nüüd on sinu partneri kord ennast šokeerituna tunda, kui tema armastatud naine teda kritiseerima ja süüdistama hakkab, rääkimata kõikidest teistest mitte kõige armastavamatest programmidest, mille me oma vanematelt alla oleme laadinud.