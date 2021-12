Autentsus: Lahtilaskmine inimeste arvamusest

Foto: depositphotos.com

Enne oma uurimistööga alustamist mõtlesin alati, et inimesed kas on autentsed või mitte. Autentsus oli minu arvates lihtsalt omadus, mis sul on kas on või pole. Ma arvan, et samamoodi kasutab enamik meist ütlust: "Ta on väga autentne inimene." Aga kui hakkasin sügavuti minema ja tegema endaga tööd, sain aru, et just nagu paljud soovitud olemisviisid, pole ka autentsus midagi sellist, mis meil on või mida pole. See on tegevus - teadlik valik, kuidas tahame elada. Autentsus on kooslus valikutest, mida peame igapäevaselt tegema. See on valik olla tõeline. Valik olla aus. Valik lasta oma tõelisel minal olla nähtaval, kirjutab Brené Brown raamatus "Ebatäiuslikkuse kingitused".