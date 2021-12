NASA saatis orbiidile ajaloo võimsaima kosmoseteleskoobi

"James Webbi kosmoseteleskoobist võidab valdav osa kaasaegse astronoomia valdkondadest, mõni suuremal, mõni vähemal määral. See on kindlasti ka üks põhjustest, miks niivõrd kallist kosmosemissiooni talutakse," sõnas Gert Hütsi, KBFI vanemteadur. Alates 2003. aastast on läinud selle ehituseks ja arendamiseks kolmandik NASA astrofüüsika valdkonna eelarvest, pidurdades sellega teiste projektide valmimist ja algatamist.