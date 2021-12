Tõeline mehelik vägi toetab sügavama elu elamist - sellise, mis on täis ehtsust, hoolivust, kirge, väärikust, armastust ja erksust

Kui meid ümbritsevad asjaolud on meid põlvili surunud või jalust niitnud, võib väe juurdevool meile anda teise hingamise. See võib meid avardada viisil, mis parandab nii meie kui meid ümbritsevate inimeste elu; see võib meid ka üles puhuda, kergitades meie enesekesksust ja isekust. Miski muu ei pruugi nii selgelt näidata meie tõelist olemust kui see, kuidas oma väge kasutame.

Paljude meeste jaoks tähendab vägi midagi kõva; midagi, mida tavaliselt sümboliseerib punnis biitseps; midagi, millega kaasneb lubadus üle saada mis tahes takistustest, mis meie teele ette võivad sattuda (see on ka "Kaklusklubi" keskne mõte). Selline vägi võib muuta kogu maailma üheks suureks lahingutandriks või areeniks, kus kõik teised on mõeldud vaid alistamiseks või meie tahtele allutamiseks - kuid see vägi võib esile tuua ka jõu, mille abil teha vajalikke muutusi ja kehtivat asjade seisu kõikuma lüüa.

Olemas on ka pehme vägi. Mõtle näiteks kanjonis voolavale jõele, mis möödub mitmetest kivirahnudest, oma teekonnal küll kividega arvestades, aga siiski suunale kindlaks jäädes. Kui selline vägi meid haarab, võime ülemäära keskenduda voolamisele ja otsese kontakti vältimisele ning ütleme endale, et teatud asjadest ei tasu suurt numbrit teha, andes seega liiga palju ruumi nendele jõududele, millele tuleks täie hooga vastu astuda. Kuid see pehme vägi võib ka aidata meil palju rohkem läheneda enda olemuse tuumale, nii et meie teod ei voolaks välja üksnes mingist aspektist, vaid meist tervikuna.