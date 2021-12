Alexis Varnum: me liigume oma hirmudest armastuse poole

Mõista, mida Sa tahaksid? Kellega koos tahaksid olla? Kuidas oma päeva tahaksid veeta? Võib olla, et Sa enam ei taha seda kõike, mis sinu ümber on toimumas. Võib olla parem on olla üksinda, sest nii on kergem. Enam kõik toimuv ei tundu justkui transformatsiooni sümptom, nii on olnud varem, minevikus. Sa lihtsalt tunned ennast nüüd teisiti. Sa võid olla tige, ärritunud, siis rõõmus, eemaldunud ja taas kõik kordub. Kuid midagi ei juhtu, nii lihtsalt on, selline oled Sina praegu.

Praegu on maailmas pidutsemiste hooaeg, kuid kas Sa naudid seda kõike? Ole palun praegu aus iseendaga. Kas Sulle jätkuvalt meeldib kõik see askeldus, pidutsemine, koosolemine, söömine või tunned sa hoopis väsimust? Kui sa naudid kõike, siis on väga tore. Kuid sinu sees võib olla tunne, et Sa pole enam käesolevas 3D maailmas, samas sa pole veel ka uues maailmas ning seda seisundit pole võimalik kirjeldada. On tulnud aeg lihtsalt see kõik lahti lasta, sa rohkem ei peagi midagi tegema.

Me tahaksime edasi minna, tegeleda kõrgete energiatega ja luua enda imelist reaalsust. See tundub kui illusioon, mida me endale loome selleks, et olla puhtamad ja vaimsemad, paremad ja ilusamad. Kuid ma tuletan veelkord meelde, et me elame siin ja praegu ning me elame selles, mida usume, tunneme, teadvustame ja mida välja kiirgame.

Praegu on selline tunne, et me oleme justkui kahe maailma vahel. Esimest jälgime nagu eemalt, milles on pandeemia ja muud probleemid, teisest räägitakse, kanaldatakse ja kirjutatakse. Samas võid tunda, et maailm koos probleemidega on justkui kauge ja võõras, mitte kuidagi ei puuduta ega huvita sind ning sa tunned ennast palju paremini siis, kui oled enda sees ja tegutsed vastavalt oma sisemisele seisundile.

See, mis hetkel toimub meiega on sarnane sellega, kui oleksid visatud ookeani ja keegi ei anna sulle garantiid, et jõuad kaldale. Mulle tundub, et jõuad kaldale ainult siis, kui ise endale annad lubaduse ja selle täitumisse usud.

Praegusel pidutsemise hooajal me justkui ootame midagi endalt ja teistelt. Tõmbab vana "ma pean olema vastavuses teiste ootustega" ja võimalik, et Sa askeldad, jooksed mööda poode, teed süüa, koristad, pesed pesu, katad lauad, võtad vastu külalisi ja mõtled, et kõike peab olema küllalt, et keegi ei jääks ilma. Sa tahad olla täiuslik. Aga nüüd mõtle, kas see on Sinu maailm või tegelikult sa ammu soovid sellest prii olla?

Tead, milles me praegu eksime? Selles, et me soovime istuda kahel toolil korraga. Üks tool on meie maailma ootused ja teine tool on Sinus toimuvad muudatused ning just see võibki väga väsitada. See võib ka vastakaid tundeid tekitada. Ühel hetkel Sa mõtled, et väga tore, et on jõulud, uus aasta, pere on koos... aga samas tahaks karjuda: Ma olen väsinud, jätke mind rahule, ma ei taha, päästke mind sellest kõigest! Sa ei saa kahjuks teistele oma tunded piisavalt hästi väljendada, sest nad lihtsalt ei mõista. Kuid tea, et see ongi Sinu enda unikaalne teekond, sest Sa teostad üleminekut.

Jah, me õpime hakkama saama kahe maailma vahel, samas ka me loome teed nendele, kes meile järgnevad. Sina oled Sina ja seega, ära astu oma teelt kõrvale, ela oma tunnete järgi ja vali endale seda, mida õigeks pead.

Praegu me muudame oma teekonda, me liigume oma hirmudest armastuse poole. Me liigume lainetes, kuid oleme esmaavastajad ja seetõttu pole me koheselt targad ja edukad. Meil on vaja aega.

Autor: Alexis Varnum