NÄDALA TAROSKOOP 27.12-2.01 | On aeg tulla tagasi oma südamesse ja olla tänulik!

Nädala kaartideks on maailm ja sauade kuus. Sind ootab ees suurepärane aeg, mil maailm on sinu ees valla. Sa saad nautida häid emotsioone ja olla koos nendega, kellest sa hoolid. Võiksid teha kokkuvõtteid kohe lõppevast aastast, keskendudes sellele, mille üle saad rõõmu, rahulolu ja tänulikkust tunda. Võid teha ka plaane, mida soovid lähitulevikus hakata ellu viima. Unista, visualiseeri, jaga headust, leia oma südamega kontakt ja näita neile, kes on sinu ümber, et hoolid.

Armastuse ja suhete osas on nädal väga hea energiaga. Nüüd tunned end kindlalt ja tead, mida sa tahad. Heade suhete ja partnerluse aluseks on alati iseendaga harmoonias olemine ja teadlikkus. Selle pinnalt on kerge hoida oma suhteid toimimas või kui oled vallaline, siis luua suhet, mis rajaneb õigetel alustel. Kasuta praegust aega, et suurendada armastuse, hoolivuse ja ühtekuuluvuse tunnet.

Tööalaselt on nüüd hea aeg, et vaadata üle oma saavutused ja teha plaane, mida lähemas või kaugemas tulevikus oma eesmärkide saavutamise osas ette võtta. Hea aeg on ka oma rahalise seisu hindamiseks ja saabuva aasta osas finantsplaanide tegemiseks.

Tervise osas on oodata soodsaid arenguid. Kui sind on vaevanud mõni keha või vaimuga seotud mure, siis peaks see nüüd leevenduma või leiad enda jaoks sobiva viisi, kuidas hakata endaga tegelema, et saavutada hea vaimne ja füüsiline tasakaal. Sel nädalal tasuks tähelepanu pöörata toitumisele, sest väga tõenäolised on toiduga ja ka alkoholiga liialdamised ning sellest tulenev halb enesetunne. Ära unusta, et kõiges on oluline tasakaal. Võid endale kõike lubada, kuid mõõdukalt, et mitte end liigselt koormata.

NÄDALA TAROSKOOP 27.12-2.01

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)