Astronoomid avastasid ühekorraga kümneid hulkurplaneete

Kaugete tähtede ümber tiirlevaid planeete on tänaseks teada tuhandeid. Kuid on olemas ka niisuguseid planeete, mis tiirutavad maailmaruumis ihuüksi, ilma ühegi tähe ümber tiirlemata, ja neid või nende kandidaate on seni teada olnud vaid mõnikümmend, vahendab Novaator.err.ee.