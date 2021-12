KUULA ALKEEMIA PODCASTI | Angeelia Pedaja: "Huumor on meie elus tähtsal kohal!"

Angeelia on oma olekult rahulik, haldjalik ja vaikne. Ta naudib mediteerimist, kirjutamist, luule loomist ning muusika tegemist. Hommikuti joovad nad abikaasaga kohvi asemel rituaalselt matcat. Kõik need tegevused viitavad vägagi tasakaalukale, rahulikule ja hingelisele elule.

"Huumor on meie elus väga tähtsal kohal!" ütleb Angeelia Alkeemia podcasti intervjuus. "Jah, me oleme rahulikud ja sügavad, aga mitte morbiidsed. Möllu ja nalja saab korralikult," kirjeldab Angeelia nende kodust elu.

Sügisest kolisid Angeelia ja Mick Tallinnast Pärnusse elama. Kodus kasvatavad nad Angeelia teismelist tütart ning ühiselt saadud poega, kes peagi saab kaheseks. Jõulude eel ilmus kirjastuselt Pilgrim välja ka Angeelia luuleraamat "Palvete portaal".

Kaotame end mäsu alla ära

Raamatu idee sündis Angeelia sõnul sellest, et igapäevaelus me muudkui anname, anname, anname, kuid ühel hetkel märkame, et oleme end selle mäsu all ära kaotanud. Kuigi tegelikult on rõõmu palju, siis ei leia seda enam üles. "Sealt tekkiski tunne, et tahaks inimestele midagi tagasi anda. Pakkuda läbi luule, läbi sealse aususe ja eheduse samastumismomenti, mis toetaks, aitaks ja mõtestaks," selgitab Angeelia.

Kirjutamistehnikat on naine kasutanud juba lapsest saati. Läbi kirjutamise avastab ta end ning saab olla enda vastu hästi aus. "See on üks viis, kuidas paremini aru saada, mida ma hetkel kogen ja läbi käin. Kirja pannes avaneb uus peegelpilt," jutustab naine ning rõhutab aususe olulisust enda elus ja luules.

Ühildume sellega, mida tarbime