PÕNEV! Mida toob endaga kaasa aasta 2022?

2022. aasta toob palju voolavat energiat, mis juhib leidma aeglasemat, rahulikumat ja tasakaalustatumat eluviisi. See pole mitte ainult tervenemise, vaid ka vaimse ärkamise aasta, tuues leevendust teemadele, mis viimase kahe aasta jooksul on ilmnenud. On aeg olnu ja olevaga rahu sõlmida ning edasi liikuda. Edu saadab neid, kes ei põgene vaid vaatavad tõele näkku ja püsivad maandatuna. Sel aastal tuleb harjutada tähelepanelikkust, võtta kuulda oma intuitsiooni ja mitte uskuda kõike, mida kuuled ja näed. Ületamatuna tunduvad takistused, mis pole lasknud saavutada soovitut, lammutatakse 2022 aasta energiate poolt halastamatult. See on suurepärane aasta tundeinimestele, loojatele ja visionäridele.

Numeroloogiliselt on 2022 aasta number 6, mille energia toob endaga tervenemise, organiseerimise ja rahulolu leidmise teemad. 6 on seotud eelmise elu või esivanemate haavade puhastamise ja tervenemisega. Selle aasta õppetunniks on vabaneda korduvatest piiravatest või kahjustavatest mustritest. Number 6 energia soosib töötamist enda kallal, et vabastada end ise endale seatud raamide ja piirangute ahelatest ning õppida iseseisvalt tõstma end kõrgematesse sagedustesse. 6 seostub ka kindla vundamendi rajamisega.