Antarktika liustikealune pakatab elust

Kuigi Antarktika liustikud laiuvad üle pea 1,6 miljoni ruutkilomeetri, on sealsetest keskkonnatingimustest teada väga vähe. Jääaluses pimedas, külmas ja tardunud maailmas on kaamerasilm küll elustikku tabanud, ent uurimiseks on sealt elusorganisme kinni püütud haruharva.