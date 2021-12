Mai-Agate Väljataga: Miks tundub, et areng peab käima vaid läbi kannatuste?

Võrreldakse mingite väliste parameetrite järgi, mis on siis kas ühiskonna või konkreetse kultuuriruumi või sinu enda uskumussüsteemi poolt sätitud. Et materiaalse tasandi võrdlemisest vabaneda, peaks inimene jõudma vaimse ärkamiseni. Kus on meie sisemised vaimsed väärtused, empaatia, armastus, elurõõm ja soov anda teistele? Kaastunne ja teistest lugupidamine, kõigepealt iseendast lugupidamine ja armastus iseenda vastu - need on ju kõik vaimsed väärtused. Me jätame need absoluutselt kõrvale, nagu neid polekski olemas. Hoopis rahast on tehtud kuldvasikas ja raha on meie jumal.