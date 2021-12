Tõmba ligi küllust ja rahulolu!

Foto: depositphotos.com

Ainsaks põhjuseks, miks inimestel pole piisavalt raha, on see, et nad blokeerivad oma mõtetega ära raha tee nendeni. Iga negatiivne mõte, tunne või emotsioon blokeerib hea jõudmise sinuni, sealhulgas ka raha. Ära arva, et Universum hoiab raha sinust eemal, sest kogu sulle vajalik raha eksisteerib juba praegu nähtamatuses. Kui sul ei ole seda piisavalt, siis seetõttu, et blokeerid oma mõtetega rahavoo sinuni jõudmise. Sa pead kallutama oma mõtted rahapuuduselt hoopis rohkem-kui-küllaga-raha poole. Saad seda teha, mõeldes rohkem rahaküllusest kui -puudusest.