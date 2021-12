Tiit Trofimov: piiravad uskumused ja programmid takistavad meil end vabana tundmast ja tõeliselt elamast

Paljude programmidega see muidugi nii lihtne pole, vaatenurga muutmisest jääb väheks. Selleks on näiteks programm, mis ütleb, et sa ei ole piisav; sellest vabanemiseks võiksid appi võtta terapeudi. Suurteks väljakutseteks on ka programmid, mis kestavad suguvõsati põlvest põlve nii kaua, kuni keegi selle ahela katkestab ja programmi maha võtab. Mõned nimetavad seda needuseks, mõned suguvõsakarmaks, aga tegelikult on see üks järjekordne uskumus. Näiteks usuvad mõned, et nad on vaesed; ükskõik mida nad teevad ja kui palju pingutavad, nad ei saa endale kunagi lubada ilusat maja, head autot või luksuslikke reise, sest need on ainult "rikastele". Nii uskusid juba nende vanemad ja vanavanemad ja hakkavad uskuma ka lapsed, kui keegi selle uskumuse murdmiseks midagi ette ei võta. Mõnes suguvõsas meesliin joob. Miks nad joovad? Sest keegi ei ole oma sisemiste deemonitega tegelenud ja neid ära lahendanud. Lihtsalt pudelist eemale hoidmine ei aita, tegelema peab sisemise ärevusega. Kui sellega ei tegele, jäävad kained perioodid ajutiseks ja joomine ei lõpe kunagi.

Võib-olla mõtled sinagi, et sul ei ole piisavalt raha, piisavalt armastust, piisavalt head tööd, piisavalt head elukohta, piisavalt ilusat ilma ja nõnda edasi. Märka, kui palju selliseid miinusmärgiga mõtteid sul päeva jooksul peast läbi käib. Kui sa kurdad halva ilma üle, siis mõtle, millest sul tegelikult puudus on. Sa oled elus, ilm on selline nagu see parasjagu on, sul pole ju tegelikult millestki puudus. Küll päike jälle välja tuleb. Teisisõnu - muuda vaatenurka ja kõik ongi hästi.

Piiravad uskumused ja hirmud on emotsioonide- ja kogemustepõhised programmid, mis takistavad meil vabalt ja mõnusalt elada. Üks sagedasemaid programme, mida oleme endale peale pannud ja mis meie elu olulisel määral mõjutab, on puudusteadvus. See puudutab meist igaühte peaaegu igal tasandil iga päev. Ma olen endaga väga palju tööd teinud, aga ikka ja jälle avastan end millegi puudumise üle kurtvat.

Hambaarsti-lugu vajab selgitamist. Minu ja hambapuuri suhtega oli kõik okei seni, kuni ma otsustasin aastaid tagasi rumala peaga Tais hambaarsti juurde minna. Mul tekkis ühel reisil vaba aega ja kuna üks hammas oli jäätist süües hell, mõtlesin, et sisustan aja ühe kiire hambaarstivisiidiga. Halb mõte. Keegi hambakliiniku personalist inglise keelt ei rääkinud ja minu viipekeeles edastatud sõnumist, mis pidi ütlema, et ma soovin tuimestust, saadi aru täpselt vastupidisena. Ühe hamba parandamise asemel "parandasid" nad kolm, nii et kui ma pärast kolmetunnist Hiina, vabandust, Tai piina tulema sain, oli mul kolm tinaplommi suus ja "tempel mälus igaveseks".

Kust tulevad meeste- või naistevihkajad? Vastassoo vihkamise juured on samuti perekonnas. See saab alguse sellest, millise tooniga räägitakse peres meestest või naistest ning millise tooniga ema ja isa omavahel räägivad. Kas eksidest räägitakse lugupidamisega või on vanemad jäänud oma valusse kinni ja ütlevad, et kõik naised on meeste ärakasutajad ja mehed ringitõmbajad? Ja keda hakkab laps täiskasvanuna ligi tõmbama? Eks ikka neidsamu ärakasutajaid ja ringitõmbajaid, mida programm on ette näinud.

Väga levinud uskumus on, et ilma tohutut vaeva nägemata ei saavuta sa midagi. Ma võin öelda, et see ei ole nii, sa ei pea endal ninast verd välja punnitama. Tee voolavuse ja rõõmuga, lase vabaks ja asjad hakkavad toimima. Kas Vargamäel sai keegi raske tööga õnnelikuks? Ei saanud. Tee usalduse, teadlikkuse ja tunnetusega, mitte jõu, ängi ja vihaga.

Mõni usub, et seks ei saa kesta üle viie minuti, ja tal ei kestagi. Mõni naine usub, et ta ei saa kunagi orgasmi, ja ta ei saagi. Mõni usub, et armastavad ja head mehed on ainult filmis, sest ema ütles, et kõik mehed on sead ja tahavad ainult seksi. Paljud usuvad, et mehed ei nuta. Ja veel suurem hulk inimesi usub, et kõik, mis jääb musterkäitumisest väljapoole, on patt. Need on programmid, nagu on programm ka eelmises peatükis kõne all olnud seemnekanalite kinnipanek, mis ei puuduta ainult mehi, vaid ka naisi. Ole ettevaatlik sellega, mida sa mõtled ja ütled, sest programme on väga lihtne peale panna, aga palju raskem maha võtta.

Kui sa hakkad enesearengu teed käima, hakkad neid programme aina rohkem märkama. Kui sa teadvustad, et oled ise endale mõne programmi peale pannud, võib see sind päris kõvasti raputada ja sul jalad korraks alt tõmmata.