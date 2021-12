Selged kirkad unenäod | Kuidas näha teadlikult und ja mida unenäod sulle räägivad?

Elu siin selles reaalsuses on suur lava, mänguline protsess, kus me kehastume erinevateks rollideks. Õppides kõike, mida iganes universum pakub läbi meie subjektiivse maailma kogemuse, kui ka teiste teadvuste vahetud kogemise kaudu. Sellepärast satuvad meie teele alati õiged inimesed! Isegi siis, kui sulle tundub, et need ei ole õiged jne, on nad alati õiged. Sest iga kokkupuude teise teadvusega on tõukaja, mis teeb piltlikult öeldes meie energiaväljas väikese "vett visatud kivi" karsummi või siis lainetuse. Ja lainetused sumbuvad vaikselt, kuni ükskord lõppevad. Meie maailmas nimetatakse seda "karmaks", kus kõik pöördub tagasi teatud aja jooksul, aga uues võtmes. Samas alati esimene karsumm on kõige suurem, kuni lõpuks viimane lainetus ongi see hetk, kus meie sees on RAHU.

Minu suurim selle elu avastus on ilmselt see, et nii nagu meil on olemas selle reaalsuse MÄLU, mis võimaldab meid identifitseerida selle isikuna, kes me oleme, on meie Hingeteadvusel eludeülene MÄLU, mis lubab meil ennast identifitseerida Teise Ise teadvuse läbi. Ja me kõik teame, et ühel neist on alati tulevik, teine hääbub koos esimese reaalsuse ja maise kehaga.

Miks võimendus, miks lambid ja suunatud fookus? Sellepärast, et meie Teise Ise teadvus tahab, et me suudaks märgata olulist ja eristada seda ebaolulisusest.

Nähes selget kirgast und öös magamise ajal, kaasneb sellega ka vahetu reaalsuse kogemus. Selles on kõik samaväärne või isegi natuke võimsam, kui siin reaalsuses ja sinu keha reageerib sellele vastvalt sündmuste karakteristikale ja kõik sinu meeled, tunded, emotsioonid on sellesse nägemusse kaasatud. Sellepärast nimetavad inimesed seda kirkaks uneks, kuna kõik on võimendusega.

Kõige põnevam on olnud selle reegli tulemuse vahetu kogemine ja seda eriti, kui sul on õnnestunud näha kellegagi koos ühte ja sama nägemust, ühel ja samal ajal, ühes ja samas kohas ning ühe ja sama sisu ja emotsiooniga. Tundub ulme, aga see pole nii. Nii nagu tõmbuvad sarnased inimesed, tõmbvuvad ka sarnased hingeteadvused. Universumi kihtide vahelistes ülemineku ruumides on nn sõelad, kus teadvus kas mahub läbi või ei mahu. Läbi mahtumine sõltub energeetilisest aspektist, kui jämedad ja rasked või kerged ja hõljuvad me oleme.

Olen ka mõelnud, et miks see nii on, et meile näidatakse ette asju tulevikust ja saanud ka vastuse, et väga tihti kaasnevad isiksuse arengus ja teadvuse avardumise protsessis väga suured muutused ning unenäos ette nähtud asjad lubavad meie teadvusel harjuda varasemalt nähtu sisuga, mõttega, vaimuga või mis iganes suhete dünaamikaga.

Kirkad selged uned on samuti Teise Ise "karsumm" meie Esimese Ise teadvuses, sest see näitab meile vahetult kätte, mis meie sees tegelikult toimub. Kui inimene on terve elu hoidnud ennast tagasi, mis iganes normatiivide tulemusena, on tema tegevus ja teadvus tahtlikult kärbitud ja see avaldub alati unenägudes, kus seal olles sa mõistad, et sul on kaks elu, kaks maailma (võib olla ka rohkem) ja nende vahel on käärid ehk lahknevus.

Väga tihti inimesed ei märka enda elus, et midagi on tasakaalust ära, on töö, on elu, on suhted, on toimetused, eesmärgid, otsingud ja kõik on selle sinu esimese reaalsuse osa, aga unenäos, äkki näed sa, et normaalsus pööratakse peapeale ja su ees avaneb vaatepilt/nägemus/kogemus, mis on hoopis teistsugune, kui sinu tavaline tegutsemine või arvamus.

Mulle on paljud öelnud, et neil ei ole Teist Ise, et nad on oma unenägudes samasugused nagu selles reaalsuses kehastuses. Aga selleks, et veenduda, kas meil on Teine Ise või mitte, tasub korraks pöörata pilk oma mälestustesse ja unenäo mälusse. Kui sa muidu oled leebe, lahke, sinus pole viha ega tasakaalutust, aga unes sa oled äkki tegevuses, kus tõukad kellegi mäest alla, loobid talle asju pihta, sõimad, karjud, alandad. Või vastupidi, oled selline elus, aga unes oled sa kui mahe lilleke, on kuskil väga suur isiksuse lahknevus. Kes Sa siis oled, on küsimus. Inimeses on kõike. Sinus on olemas kõike, me teame seda ja vastavalt olukordadele me reageerime, sellest kõigest tuleva emotsiooniga. Unenägudes meil on ka emotsioonid, aga Teises Ises olen kohanud ma ainult ühte tunnet, mida aktsepteeritakse ja millel on väärtus. See on jälle see vana hea sõna tundeväljenduses: "Armastus".

Sinu tõeline olemus paljastub unenäos teadvuses! Olen täheldanud nii enda unenägudes/unenägemistes, kui ka minuni jõudnud teiste inimeste räägitud lugudes, et Teise Ise teadvus osundab meie jaoks alati õiges suunas olevale rajale, mis on kantud just sellest armastuse tundest.