Tänase toomapäevaga algab traditsiooniline jõuluaeg

Jõulud on aastavahetuspüha, mil lõpeb vana ja algab uus päikese aasta ning kodus on käimas esivanemate hinged. Jõulud on uue aasta seeme, mida tuleb erilise hoolega hoida. Kui sel ajal valitseb kodus puhtus, küllus ning rõõmus meel, pakub seda ka uus aasta. Jõuludel järgitavad põlised tavad toovad tervist, jõudu ning head olemist kogu eelolevaks aastaks. Jõuluõled, kuusk ning kõikvõimalikud krässid ja kroonid aitavad luua mõnusat olemist ning hääd väge.

22. - 24.12. talvine päevapesa ehk jõulud. Päevad on ühepikkused, päike puhkab, aeg on püha. Ollakse perega kodus, puhatakse, süüakse-juuakse, mängitakse ning lauldakse. Kellel on igapäevaselt tubane töö, võiks pühade ajal aga pigem rohkem õues liikuda. Laual on kogu aeg leib, liha ja õlu. Nõud on avatud, et hinged saaksid toidule-joogile ligi. Pimedal ajal põleb toas kogu aeg tuli. Aknad püütakse kinni katta, et valgus välja ei paistaks. Magatakse põrandal ning voodid jäetakse hingedele.