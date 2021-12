NÄDALA TAROSKOOP 20. – 26.12 | On kokkuvõtete tegemise ja uute eesmärkide paikapanemise aeg

Nädala kaartideks on müntide rüütel ja mõõkade kaheksa. Kätte on jõudnud kokkuvõtete tegemise ja eesmärkide lõpuleviimise aeg. Suudad soovi korral nii mõnegi segase situatsiooni oma elus ära klaarida ja enda jaoks selgeks teha. Nüüd on oluline meeles pidada, et oma tundeid ei tasuks eitada ega alla suruda. Võid kokku puutuda keeruliste situatsioonidega, kus inimestevahelised emotsioonid põrkuvad ja selle vastu aitab ainult teadlikkus ning oma tunnete ja ego teadvustamine. Ära lase end vaidlustesse ja tülidesse kaasa tõmmata. Sinu elu ja enesetunde juhtimine on sinu käes. Kui suudad endasse uskuda ning mõista, et oma mõtete, tunnete ja tegudega lood sa ise oma elu ja reaalsust, siis suudad sa enda jaoks ka kõik ettetulevad olukorrad hästi välja mängida.

Suhete puhul tasuks nüüd mõelda, mida sa oma elult soovid. Kui oled suhtes lihtsalt seetõttu, et vajad turvalisust ning ei soovi mugavustsoonist väljuda hoolimata sellest, et suhe enam ammu ei tööta, siis peaksid ehk pisut järele mõtlema. Aasta lõpp toob suhetesse üsna jõulisi muutusi ja murranguid ja pole mõtet klammerduda selle külge, mis on sinu jaoks oma aja ära elanud. Kõik see, mis on õige, on sinu elus kerge ja loomulik. Kõik, mille puhul pead pidevalt ränka tööd tegema, ei ole kooskõlas sinu südame teekonnaga.

Tööalaselt võid sel nädalal tunda, et mõtted kipuvad olema pigem kõige muu kui tööülesannete peal. Praegu on hea aeg mõelda oma pikemaajalistele eesmärkidele ja tasub panna paika tulevikuplaane. Raha teemal võid tunda, et seda läheb välja palju rohkem, kui sooviksid, ning see võib panna sind muretsema. Tee teadlikke valikuid, ära kuluta üle oma võimete ja kindlasti väldi laenude võtmist selleks, et oma kulusid katta.