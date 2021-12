Mõistes oma emotsioonide taustasüsteemi, saame end depressioonist vabastada

Täiskasvanuna hakkame märkama, kuidas see sisemonoloog kerkib eriti esile just seoses tugevate tunnetega. Koos emotsiooniga kerkib esile kohe ka see veendumus, nii et meil on raskusi nende eristamisega. See tähendab, et hakkame kohe ennast veenma nendest tugevatest tunnetest loobuma: "Ära hakka! Tule nüüd sellest välja! Võta end kokku, see pole nii hull! Ma veel näitan neile, kui tugev ma tegelikult olen." Ja nii edasi. Lisame tunnetele oma sisekommentaarid ja nii surumegi need alla, tunded muutuvad hajusaks ja neist kujuneb kestev meeleolu. Isegi selliste masendavate mõttekäikude - "Minuga juhtub alati nii! Miks mina?" või "Olen ohver, ma ei saa siin midagi ära teha" - eesmärgiks on tegelikult emotsioone mahendada, talutavamaks muuta. Kuid selliste sisemiste seletustega kaasneb see, et tunnetest saab üldine meeleolu. Ja kui me selliseid seletusi ja tõlgendusi sageli ketrame, siis saab meeleolust meeleseisund ja olemegi enese teadmata asetanud depressioonile nurgakivi.