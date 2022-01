Hingamisguru Dan Brule: igapäevane hingamine, mis leevendab stressi ja toob rahu

Hinga kaks kuni neli korda kiiresti ja lühidalt nina kaudu sisse ning puhu seejärel kokkusurutud huulte vahelt õhk välja. Tee seda kaks minutit ja sa näed, kuidas energiat hakkab juurde tulvama. Tõmba õhku kiirete sõõmudega nina kaudu rindu ning hinga taas kokkusurutud huulte vahelt välja. See meetod on hüüdnime "Nuff ja Puhh" saanud tekkivate helide järgi. Sisse ... Sisse ... Sisse ... Puhh! Sisse ... Sisse ... Sisse ... Puhh! Sisse ... Sisse ... Sisse ... Puhh! Sisse ... Sisse ... Sisse ... Puhh!

Virguta keha seda sisse- ja väljahingamise ajal mõnuga venitades. Tee seda kolm korda. Virguta keha: hinga sisse, lugedes viieni, ja hinga välja, lugedes taas viieni. Virguta südant, keskendudes hingamisele südame piirkonnas ja kujuta sisse hingates ette, et sa hingad sisse hoolimist enda suhtes. Ja välja hingates kujuta ette, et sa hingad välja tänutunnet algava päeva suhtes.

Punase tule taga seisma jäämine on hea võimalus lõdvestuda ja mõned puhastavad hingetõmbed teha või tunnetada oma keha ja hingamist. Kui sa istud ummikus, lõdvesta haaret roolil. Kontrolli oma õlgu ja asendit. Käi oma keha läbi ja hinga läbi kohtade, kus tunned pinget. Hinga. Hinga, liigutades ja lõdvestades lõuga, kaela, õlgu. Kui sa märkad kusagil oma kehas pinget, hinga. Hinga ja lõdvestu, vabasta see koht pingest. Ummikus istumist on võimalik nautida! Pane peale mõnus rütmikas muusika ja hinga muusika rütmis. Mõtle, enamik inimesi püüab lihtsalt taluda ebamugavust, mis neid ummikus istudes valdab - aga muuda oma suhtumist ja tähelepanufookust. Tunne tänulikkust. Tunne sisse hingates, kuidas sa avardud, ja naudi välja hingates lõõgastumist. Harjuta ennast hästi ja mugavalt tundma igal hetkel, kui sa seda tahad. Ja tuleta endale meelde, et elu on ilus.