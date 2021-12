Armastuse alkeemia ehk mõned salanipid

Gary Chapman on oma raamatus "Armastuse viis keelt" välja toonud viis erinevat armastuse tajumise viisi: tunnustussõnad, teenimiskunst, füüsiline lähedus, kvaliteetaeg ja kingitused. Chapmani väitel on suhtes suuremal või vähemal määral olulised kõik need viis, kuid igal inimesel on harilikult kaks domineerivat armastusekeelt, mille läbi tema end ekstra hoituna tajub. Kui sa ei taha naist internetis testi täitma panna, siis vii end ise lühidalt teemaga kurssi ning küsi oma armsamalt mõni suunav küsimus, mille abil oskad ka ise hobipsühholoogina suure tõenäosusega tema peamised armastusekeeled ära määrata. See tehtud, saad talle ekstra koguses pakkuda just tema õnnelikuks kulgemiseks vajalikku tähelepanu, olgu selleks siis tunnustussõnad ja füüsiline lähedus või mõni muu äge kooslus. Võib tekkida loomulik küsimus, et kas seda kõike on tõesti vaja, ega naine pole mingi laborirott ja mina teadlane. Selle peale ütlen ma vaid üht: viiskümmend protsenti abieludest lahutatakse ja lõviosa suhetest ei kuulegi pulmakelli. Põhjuseks suhtumine, et õnn on garanteeritud, kui leitakse inimene, keda hakatakse armastama. Aga ei, minu kogemuse põhjal tuleb õnne luua iga päev, kuu ja aasta üha uuesti. Ja mina isiklikult ei alahinda ühtegi minu käsutuses olevat šeffi meetodit ja psühholoogilist tööriista, et muuta suhe teadlikult suurepäraseks. Öeldakse, et iga mehe visiitkaart on tema naine ja see, kui õnnelik ta on. Mina tahan, et mu naine säraks nagu miljon dollarit. Aga sina?