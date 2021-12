Alkeemia lugemisnurk | Kõige ilusamad jalutuskäigud Pariisis: Veskid ja vein

Pariisi 18. linnaosa Montmartre, kunagine tuntud kunstnike kokkusaamispaik, on kindlasti üks Pariisi sümbolitest. Juba kaugelt all-linnast paistavad valge Sacré-Cœuri kiriku kuplid, mis on Pariisi kaunistanud 1919. aastast. Minu ja minu külaliste vaieldamatult eredaimaid emotsioone on tekitanud hommikune päikese tervitamine ning õhtused päikeseloojangud just nimelt siin, Montmartre'il. Kuna see on kõrgeim looduslik koht Pariisis, on vaated linnale siit hunnitud, eriti hommikuvaikuses pidevalt muutuva valgusmängu aegu.