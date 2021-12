Unespetsialist Kene Vernik soovitab: kaks harjutust, mis aitavad maandada stressi

Harjutus käega. See on samuti üks tadvelolekuharjutusi. See on mõeldud eriti intensiivse ja ärritava mõtte eemale peletamiseks.

• Silmad on kinni ja tähelepanu on käel.

• Hingamine on kõige käepärasem asi, mida rahustuseks kasutada. Sel ajal, kui hoiad oma kätt südamel ja keskendud, võid mõelda sulle olulistest inimestest (kaaslane, sõber, lapsed, sina ise) ja saata neile häid ja kaastundlikke mõtteid. Näiteks: "Mul on nii hea meel, et oled minuga", "Kallis kaaslane, armastan sind ja hoian sind", "Olen õnnelik, et minu ümber on häid inimesi" jne.