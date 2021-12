Selle aasta viimane täiskuu aitab teadvustada mineviku õppetunde ning võtta vastu uut tarkust ja väge

Kaksikutele omaselt toob see täiskuu aeg nähtavale vastandid ja paradoksid, luues kriisi ja samas avab seeläbi ka uue ja helgema perspektiivi. Nii nagu Kaksikute märgil on kaks teineteisest diametraalselt erinevat poolust, nii kajastub see ka seekordses Täiskuu energias. Füüsilises, materiaalses maailmas on see nähtav kasvõi seeläbi, et aasta pikimad ööd pole mitte kõige pimedamad, nagu võiks eeldada, vaid otse vastupidi, detsembrikuu kõige valgemad, Täiskuu poolt valgustatud. Sama võib kehtida ka vaimses dimensioonis, kus aegunud eluviisid ja suhtumised lõpetavad lõplikult toimimise ja küpsenud lahkuminekud, kriisid või stress toovad kaasa kiired ja äkilised muutused ning ärkamise uuele teadvusetasemele.