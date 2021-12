Kas hoida kinni mittetoimivast suhtest või kinkida endale vabadus?

Inimene kaotab oma orientiirid ja valib endale ise ohvri rolli. Ta üritab suhtes muuta "halba", mida tunneb ja mida rohkem ta üritab, seda pikemaks venib kannatuste stsenaarium. Inimene muutub sõltlaseks ja ta ei suudagi enam näha enda väärtusi. Selleks, et säilitada hävitavat suhet, inimene unustab kiiresti kõik halva ja ei tegele sellega. Sõltuv inimene elab rasketes tingimustes ja hoiab kinni illusioonist, et "meil on hea suhe", samas ignoreerides reaalsust.

Sa ei saa olla õnnelik iga inimesega, sest on vajalik psühholoogiline sobivus. Kui see puudub ja sa jõuga üritad oma partnerit viia Sulle sobiva õnneni, siis see ei toimi mitte kuidagi. Lisaks Sa ise saad täiendavaid psühholoogilisi probleeme ja tervisehäireid, Sa kulutad oma enda ressursse, mängides päästjat.

Kas ohvriroll võrdub õnneliku inimese seisundiga? Kui armastus on muutunud sõltuvuseks, milles suhe ei saa areneda, tähendab see, et pole midagi parandada. Kui suhte olemasolu ja toimimine on mõlemale tähtis, siis mõlemapoolsed mõistlikud ja teadlikud kompromissid aitavad parandada vead ja ebakõlad.

Suhet ei tasu idealiseerida, kuid kui teil mõlemal jätkub headust ja hoolivust teineteise suhtes, siis te saate leida õiged otsused ja sammud selleks, et seda säilitada ja parandada.

Millest vabaneda? Tuleks enda jaoks sulgeda õnnetu stsenaarium, mis piirab Sinu vabadust ja mõista oma õppetunde. Tuleks parandada vead ja enam mitte astuda samale rehale. Või siis tasub lihtsalt väljuda suhtest, mida eman pole võimalik muuta. Tuleb lasta lahti enda partnerist, kinkides talle vabaduse leida rahu enda hinges ning anda endale võimalus luua uus suhe.