Õpi tundma oma tsüklit. Millal puhata või aktiivselt toimetada? Mida süüa, et erinevates tsükli faasides end hästi tunda?

Ma ise pean tsüklipäevikut juba aastaid ning see on mu kehateadlikkust tunduvalt tõstnud. Näiteks kord oli mul juhus, mil mu päevade kestus pikenes neljalt päevalt kümnele ja nii mitu kuud järjest. Minu jaoks oli see ohumärk ning läksin end naistearstile näitama. Asjad polnudki korras, mu emakakaelas oli tekkinud vähieelne seisund. Ilma päevade antud vihjeta oleksin kes teab kui kaua teadmatuses edasi keksinud.

Sinu tsüklit võivad mõjutada väga paljud tegurid, näiteks stress, kehale üle jõu käiv treenimine, liigne kaalust allavõtmine, halb toitumine, haigused jne. Tsüklihäired justkui suunavad ja hoiatavad, et hei, tüdruk, süsteem ei tööta nagu vaja, kusagil pead tegema korrektiive! Kas see pole pigem mitte meile antud kingitus, mida tasuks tundma õppida? Loomulikult saavad tsüklist infot lugeda vaid need, kes ei võta antibeebipille. Viimaste puhul ei toimu kuupuhastus loomulikul teel, vaid kogu protsess on sünteetiliste hormoonide hallata. Mõned hormoonpillid peatavad aga päevad sootuks - kuigi see võib tunduda rõõmusõnumina, pole see seda siiski. Loodus ei ole meile andnud midagi, mida meil vaja ei lähe.

Kuidas oma tsüklit tundma õppida?

Tsükkel kestab enamasti 21 kuni 35 päeva. Tsükkel algab kuupuhastuse esimese päevaga ja lõpeb päev enne järgmist kuupuhastust. Märgi järjepidevalt üles oma kuupuhastuse algus - nii õpid nägema, mis on sinu puhul tavapärane. Ära ehmu, kui tsükkel on vahel paar päeva pikem või lühem, see on normaalne. Märgi üles ka päevade kestus (tavapärane on 4-7 päeva) ja vooluse tugevus (esimestel päevadel on see tugevam). Päevadevahelisel ajal tee märkmeid oma vooluse tugevuse ja konsistentsi kohta, samuti pane kirja emotsioonid. Tsükli tundmaõppimisel võid appi võtta ka mõne selleks loodud äpi, näiteks Period Calendar või Flo Period Tracker.

Tsükli neli aastaaega

Mulle meeldib mõelda naise menstruaaltsüklist kui neljast aastaajast.

Talv: tsükli 1.-6. päev