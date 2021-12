Igivana küsimus: Kas ta armastab mind?

Niisiis, enamasti tahavad inimesed kinnitust selle kohta, et neid armastatakse. Kuid kahjuks on selles soovis juba sisse kodeeritud tellimus saada kogeda veel rohkem hirmu, et mind ei armastata. Universum suhtleb energiate keeles ja trikitada pole võimalik, sest universum kuuleb seda, mida me tegelikult tunneme: ma kardan, et mind ei armastata ja ma vajan kinnitust. Ja inimene saab tundma armastuse puudumist veel tugevamalt, sest seda energiat ta kiirgab ise. Kuna see energia on tema enda looming, siis seda saab ta ka tagasi. Kuni taipab oma loomisviisi muuta.

Inimesed ei julge tihti tunnistada, et nad ikka veel armastavad oma endist partnerit. Meile on õpetatud, et me tohime korraga ainult ühte inimest armastada. Kui ollakse leidnud uue elukaaslase, siis tuleb ilmtingimata eelmise armastamine lõpetada. Sellepärast on lahutused pikad ja keerulised, sest inimesed proovivad leida viisi, kuidas lõpetada selle inimese armastamine, keda enne armastati. Ei saa ju ometi minna lahku, kui lahkuja tunnistab, et ta endiselt armastab! Ka uuele partnerile ei tohi seda tunnistada. Tegelikult on suur kergendus, kui me tunnistaksime, et jah, ma armastan teda endiselt ja jäängi armastama. Meil on ühine minevik ja lapsed, aga ma tunnen ja tahan oma elu elada praegusel hetkel teise inimesega koos. See võtaks ära palju pingeid. Aga me ei saa seda teha, sest me kardame, et kui me tunnistame, et endiselt armastame, siis tuleb automaatselt kaasa suur pakett muid kohustusi ja keeldusid. Oleme õppinud, et armastades annad oma otsustamisõiguse selle kätte, keda armastad, annad ära otsustamisõiguse oma elu üle. Seega on lihtsam öelda, et ma enam ei armasta ning otsida põhjuseid, miks teine inimene ei sobi. Mida ilmselgemaid põhjuseid leitakse, seda kergem on lahku minna. Nii on lihtsam teistele põhjendada lahkuminekut ja ei pea selgitama, miks sa nii hull oled ja hea mehe või naise ära põlgad.